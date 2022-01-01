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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:20
Клиент_ написав:
Хотів стати клієнтом через Дію, та не вийшло. Після першого селфі Юнекс запропонував зачекати 30 днів, щоб спробувати знов.
Три інші фінтехи того ж дня отримали нового клієнта. Приходилось робити дублі селфі та надавати додаткову інф., не без того. Та з ними все вийшло норм., на відміну від Юнексу.
Не потрібні нові клієнти, мабуть.
пиреус у меня уже 7 мес. обрабатывает заявку )
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:37
А що там такого цікавого в юнексі? Кешбек давно ж уже прикрили.
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Чорний Ворон
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:47
Чорний Ворон написав:
А що там такого цікавого в юнексі? Кешбек давно ж уже прикрили.
Непогані умови на короткі грн. депозити, онлайн. Але при умові, що не треба до відділення їхати, щоб стати клієнтом.
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