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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:20

  Клиент_ написав:Хотів стати клієнтом через Дію, та не вийшло. Після першого селфі Юнекс запропонував зачекати 30 днів, щоб спробувати знов.
Три інші фінтехи того ж дня отримали нового клієнта. Приходилось робити дублі селфі та надавати додаткову інф., не без того. Та з ними все вийшло норм., на відміну від Юнексу.
Не потрібні нові клієнти, мабуть.


пиреус у меня уже 7 мес. обрабатывает заявку )
IMPRINTER
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2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38862
З нами з: 06.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 6207 раз.
 
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9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:37

А що там такого цікавого в юнексі? Кешбек давно ж уже прикрили.
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 135
З нами з: 03.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:47

  Чорний Ворон написав:А що там такого цікавого в юнексі? Кешбек давно ж уже прикрили.

Непогані умови на короткі грн. депозити, онлайн. Але при умові, що не треба до відділення їхати, щоб стати клієнтом.
Клиент_
 
Повідомлень: 272
З нами з: 25.02.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 13:07

IMPRINTER в Пиреусе один из самых придирчивых финмониторингов.
Marica
 
Повідомлень: 162
З нами з: 06.08.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 9101112
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