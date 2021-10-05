Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 жов, 2022 23:20
Клиент_ написав:
Хотів стати клієнтом через Дію, та не вийшло. Після першого селфі Юнекс запропонував зачекати 30 днів, щоб спробувати знов.
Три інші фінтехи того ж дня отримали нового клієнта. Приходилось робити дублі селфі та надавати додаткову інф., не без того. Та з ними все вийшло норм., на відміну від Юнексу.
Не потрібні нові клієнти, мабуть.
пиреус у меня уже 7 мес. обрабатывает заявку )
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Додано: Нед 30 жов, 2022 10:37
А що там такого цікавого в юнексі? Кешбек давно ж уже прикрили.
Чорний Ворон
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Додано: Нед 30 жов, 2022 18:47
Чорний Ворон написав:
А що там такого цікавого в юнексі? Кешбек давно ж уже прикрили.
Непогані умови на короткі грн. депозити, онлайн. Але при умові, що не треба до відділення їхати, щоб стати клієнтом.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 13:07
IMPRINTER в Пиреусе один из самых придирчивых финмониторингов.
Marica
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Додано: Нед 06 лис, 2022 14:39
Marica написав: IMPRINTER
в Пиреусе один из самых придирчивых финмониторингов.
ну так статус "картка оформлюеться" уже 7 мес. - это не финмониторинг - это кривые руки разработчкиков говноприложения
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Додано: Чет 10 лис, 2022 09:13
Банк відновлює акцію для позичальників «Переможний платіж», та ще й розширює її. Тож у листопаді розіграш погашення щомісячного платежу за кредитом буде проведено одразу серед трьох позичальників.
Як взяти участь в акції
Щоб взяти участь в акції потрібно виконати лише одну умову: внести протягом листопада щомісячний обов’язковий платіж за кредитом не пізніше дати, вказаної в договорі.
5 грудня 2022 року шляхом жеребкування банк обере трьох переможців з усіх позичальників, які виконали зазначену умову, та сплатить за них обов’язковий платіж за грудень.
Плати за кредитом, адже тепер втричі більше шансів, що саме твій платіж стане переможним.
https://news.finance.ua/ua/peremozhnyy-
... chal-nykiv
Assistant_Portal
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Додано: Пон 14 лис, 2022 12:12
Звертався півроку тому за споживчою позикою. Порадувало швидке схвалення, але ставки трохи зависокі.
Treyd2022
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Додано: Сер 16 лис, 2022 23:27
У рекламі пишуть, що це "европейський банк". Підкажіть, хто знає, чий він? Надійний для відкриття депо?
dim.ua
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Додано: Чет 17 лис, 2022 00:30
dim.ua написав:
У рекламі пишуть, що це "европейський банк". Підкажіть, хто знає, чий він? Надійний для відкриття депо?
https://unexbank.ua/storage/uploads/c9c90779-3873-4c0d-a4e7-d4bf2f9ab524/2022-03-08_Struktura_vlasnosti_Banku.pdf
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:53
dim.ua написав:
У рекламі пишуть, що це "европейський банк". Підкажіть, хто знає, чий він? Надійний для відкриття депо?
надийный, венгерских пацанов при делах, этих не попрут
(но конечно надо ухо держать - на святую Альфу готовлять замах, может еще какой концепт поменяется)
cohan
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