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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 29 жов, 2022 23:20

  Клиент_ написав:Хотів стати клієнтом через Дію, та не вийшло. Після першого селфі Юнекс запропонував зачекати 30 днів, щоб спробувати знов.
Три інші фінтехи того ж дня отримали нового клієнта. Приходилось робити дублі селфі та надавати додаткову інф., не без того. Та з ними все вийшло норм., на відміну від Юнексу.
Не потрібні нові клієнти, мабуть.


пиреус у меня уже 7 мес. обрабатывает заявку )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 10:37

А що там такого цікавого в юнексі? Кешбек давно ж уже прикрили.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 18:47

  Чорний Ворон написав:А що там такого цікавого в юнексі? Кешбек давно ж уже прикрили.

Непогані умови на короткі грн. депозити, онлайн. Але при умові, що не треба до відділення їхати, щоб стати клієнтом.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 13:07

IMPRINTER в Пиреусе один из самых придирчивых финмониторингов.
Marica
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 14:39

  Marica написав:IMPRINTER в Пиреусе один из самых придирчивых финмониторингов.


ну так статус "картка оформлюеться" уже 7 мес. - это не финмониторинг - это кривые руки разработчкиков говноприложения
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:13

Переможний платіж 3.0

Банк відновлює акцію для позичальників «Переможний платіж», та ще й розширює її. Тож у листопаді розіграш погашення щомісячного платежу за кредитом буде проведено одразу серед трьох позичальників.

Як взяти участь в акції

Щоб взяти участь в акції потрібно виконати лише одну умову: внести протягом листопада щомісячний обов’язковий платіж за кредитом не пізніше дати, вказаної в договорі.

5 грудня 2022 року шляхом жеребкування банк обере трьох переможців з усіх позичальників, які виконали зазначену умову, та сплатить за них обов’язковий платіж за грудень.

Плати за кредитом, адже тепер втричі більше шансів, що саме твій платіж стане переможним.

https://news.finance.ua/ua/peremozhnyy- ... chal-nykiv
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 12:12

Звертався півроку тому за споживчою позикою

Звертався півроку тому за споживчою позикою. Порадувало швидке схвалення, але ставки трохи зависокі.
Treyd2022
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 23:27

У рекламі пишуть, що це "европейський банк". Підкажіть, хто знає, чий він? Надійний для відкриття депо?
dim.ua
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 00:30

  dim.ua написав:У рекламі пишуть, що це "европейський банк". Підкажіть, хто знає, чий він? Надійний для відкриття депо?


https://unexbank.ua/storage/uploads/c9c90779-3873-4c0d-a4e7-d4bf2f9ab524/2022-03-08_Struktura_vlasnosti_Banku.pdf
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:53

  dim.ua написав:У рекламі пишуть, що це "европейський банк". Підкажіть, хто знає, чий він? Надійний для відкриття депо?


надийный, венгерских пацанов при делах, этих не попрут

(но конечно надо ухо держать - на святую Альфу готовлять замах, может еще какой концепт поменяется)
cohan
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