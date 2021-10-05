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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:34
cohan написав:
венгерских пацанов при делах, этих не попрут
Вище посилання на структуру власності. Знайдіть там хоч одного угорця. Аби побазікати...
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klug
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:46
klug написав: cohan написав:
венгерских пацанов при делах, этих не попрут
Вище посилання на структуру власності. Знайдіть там хоч одного угорця. Аби побазікати...
как все просто у программистов )))))
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cohan
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