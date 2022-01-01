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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:34

  cohan написав:венгерских пацанов при делах, этих не попрут

Вище посилання на структуру власності. Знайдіть там хоч одного угорця. Аби побазікати...
klug
 
Повідомлень: 7728
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:46

  klug написав:
  cohan написав:венгерских пацанов при делах, этих не попрут

Вище посилання на структуру власності. Знайдіть там хоч одного угорця. Аби побазікати...


как все просто у программистов )))))
cohan
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Повідомлень: 4801
З нами з: 27.09.19
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Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:22

Не розумію за яким принципом нараховується кешбек..

Не розумію за яким принципом нараховується кешбек..
КосикОльга92
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:13

  КосикОльга92 написав:Не розумію за яким принципом нараховується кешбек..


потраченная сумма умножается на процент кешбека и делится на 100

сейчас процент равен 0, кешбек будет = СУММА*0/100 грн
cohan
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Повідомлень: 4801
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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  #<1 ... 10111213
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