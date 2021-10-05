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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:34
cohan написав:
венгерских пацанов при делах, этих не попрут
Вище посилання на структуру власності. Знайдіть там хоч одного угорця. Аби побазікати...
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klug
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Додано: Чет 17 лис, 2022 20:46
klug написав: cohan написав:
венгерских пацанов при делах, этих не попрут
Вище посилання на структуру власності. Знайдіть там хоч одного угорця. Аби побазікати...
как все просто у программистов )))))
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cohan
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Додано: Вів 29 лис, 2022 21:22
Не розумію за яким принципом нараховується кешбек..
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КосикОльга92
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Додано: Вів 29 лис, 2022 22:13
КосикОльга92 написав:
Не розумію за яким принципом нараховується кешбек..
потраченная сумма умножается на процент кешбека и делится на 100
сейчас процент равен 0, кешбек будет = СУММА*0/100 грн
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cohan
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Додано: Вів 06 гру, 2022 11:48
Обіцяли по UnexSmart підвищіти % на залишок, не бачу у себе підвищення. Чи воно віртуальної не стосувалося, чи то я щось не так зрозумів, але % той самий, що і був.
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Аміго
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Додано: Пон 12 гру, 2022 06:50
Аміго написав:
Обіцяли по UnexSmart підвищіти % на залишок, не бачу у себе підвищення. Чи воно віртуальної не стосувалося, чи то я щось не так зрозумів, але % той самий, що і був.
Друже, а підкажи, є якась стежина, щоб без мзди виводити кошти назовні з ЮнексСмарт? Чи лише готівкою через банкомат-касу Юнекса?
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1finanсier
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Додано: Пон 12 гру, 2022 23:23
1finanсier написав: Аміго написав:
Обіцяли по UnexSmart підвищіти % на залишок, не бачу у себе підвищення. Чи воно віртуальної не стосувалося, чи то я щось не так зрозумів, але % той самий, що і був.
Друже, а підкажи, є якась стежина, щоб без мзди виводити кошти назовні з ЮнексСмарт? Чи лише готівкою через банкомат-касу Юнекса?
по-моему так и не появилась
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cohan
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