RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:34

  cohan написав:венгерских пацанов при делах, этих не попрут

Вище посилання на структуру власності. Знайдіть там хоч одного угорця. Аби побазікати...
klug
 
Повідомлень: 7758
З нами з: 18.08.14
Подякував: 326 раз.
Подякували: 1092 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 20:46

  klug написав:
  cohan написав:венгерских пацанов при делах, этих не попрут

Вище посилання на структуру власності. Знайдіть там хоч одного угорця. Аби побазікати...


как все просто у программистов )))))
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4842
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:22

Не розумію за яким принципом нараховується кешбек..

Не розумію за яким принципом нараховується кешбек..
КосикОльга92
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 22:13

  КосикОльга92 написав:Не розумію за яким принципом нараховується кешбек..


потраченная сумма умножается на процент кешбека и делится на 100

сейчас процент равен 0, кешбек будет = СУММА*0/100 грн
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4842
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 11:48

Обіцяли по UnexSmart підвищіти % на залишок, не бачу у себе підвищення. Чи воно віртуальної не стосувалося, чи то я щось не так зрозумів, але % той самий, що і був.
Аміго
 
Повідомлень: 9
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 06:50

  Аміго написав:Обіцяли по UnexSmart підвищіти % на залишок, не бачу у себе підвищення. Чи воно віртуальної не стосувалося, чи то я щось не так зрозумів, але % той самий, що і був.


Друже, а підкажи, є якась стежина, щоб без мзди виводити кошти назовні з ЮнексСмарт? Чи лише готівкою через банкомат-касу Юнекса?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 512
З нами з: 02.09.19
Подякував: 172 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:23

  1finanсier написав:
  Аміго написав:Обіцяли по UnexSmart підвищіти % на залишок, не бачу у себе підвищення. Чи воно віртуальної не стосувалося, чи то я щось не так зрозумів, але % той самий, що і був.


Друже, а підкажи, є якась стежина, щоб без мзди виводити кошти назовні з ЮнексСмарт? Чи лише готівкою через банкомат-касу Юнекса?


по-моему так и не появилась
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4842
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 08:38

  cohan написав:
  1finanсier написав:
  Аміго написав:Обіцяли по UnexSmart підвищіти % на залишок, не бачу у себе підвищення. Чи воно віртуальної не стосувалося, чи то я щось не так зрозумів, але % той самий, що і був.


Друже, а підкажи, є якась стежина, щоб без мзди виводити кошти назовні з ЮнексСмарт? Чи лише готівкою через банкомат-касу Юнекса?


по-моему так и не появилась
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13076
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 08:39

  cohan написав:
  1finanсier написав:
  Аміго написав:Обіцяли по UnexSmart підвищіти % на залишок, не бачу у себе підвищення. Чи воно віртуальної не стосувалося, чи то я щось не так зрозумів, але % той самий, що і був.


Друже, а підкажи, є якась стежина, щоб без мзди виводити кошти назовні з ЮнексСмарт? Чи лише готівкою через банкомат-касу Юнекса?


по-моему так и не появилась
якщо 5 гривень за платіж це не безкоштовно але і не дорого,то ніяк онлайн безкоштовно
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13076
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Goodman, Искатель і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 281, 282, 283
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2821 1626405
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 09:39
Goodman
А-Банк 1 ... 58, 59, 60
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
599 610156
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 09:27
maksjustmaks
ОТП БАНК 1 ... 26, 27, 28
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
276 159725
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 гру, 2022 23:21
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1176)
13.12.2022 09:47
Ринок ОВДП (3728)
13.12.2022 09:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.