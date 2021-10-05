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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 10:32
Оформила картку онлайн і не побачила в умовах, що зніматимуть 25 гривень за смс/ Підкажіть, будь ласка, як відключити ці сповіщення? В застосунку не можу знайти.
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Boo
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:49
Boo написав:
Оформила картку онлайн і не побачила в умовах, що зніматимуть 25 гривень за смс/ Підкажіть, будь ласка, як відключити ці сповіщення? В застосунку не можу знайти.
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ramzes4
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