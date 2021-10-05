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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:32

Оформила картку онлайн і не побачила в умовах, що зніматимуть 25 гривень за смс/ Підкажіть, будь ласка, як відключити ці сповіщення? В застосунку не можу знайти.
Boo
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:49

  Boo написав:Оформила картку онлайн і не побачила в умовах, що зніматимуть 25 гривень за смс/ Підкажіть, будь ласка, як відключити ці сповіщення? В застосунку не можу знайти.

Звонком в горячую линию
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 908
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2124 раз.
Подякували: 247 раз.
 
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1
  #<1 ... 11121314
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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