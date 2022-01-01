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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 гру, 2022 10:32
Оформила картку онлайн і не побачила в умовах, що зніматимуть 25 гривень за смс/ Підкажіть, будь ласка, як відключити ці сповіщення? В застосунку не можу знайти.
Додано: Сер 14 гру, 2022 10:49
Додано: Вів 27 гру, 2022 16:22
1000 на перемогу – нова акція для позичальників
Новий рік треба починати без боргів. І Unex Bank подбав, щоб тобі було легше досягти цієї мети!
Презентуємо нову акцію для позичальників, що мають прострочену заборгованість за кредитом або по кредитній картці 60 та більше днів «1000 на перемогу». Щоб взяти участь в акції, потрібно виконати лише одну просту умову: внеси протягом січня щонайменше 1000 грн за твоїм кредитом.
На початку лютого методом жеребкування серед усіх позичальників, що не вносили платіж за кредитом останні 60 днів, банк обере одного переможця, замість якого сплатить обов’язковий щомісячний платіж у лютому.
Акція триває з 1 січня по 31 січня 2023 року. Взяти участь в ній може будь-який позичальник Unex Bank, що не вносив платежі за кредитом або по кредитній картці протягом останніх 60 календарних днів.
Приєднуйся, та давай почнемо рік без боргів разом!
https://news.finance.ua/ua/1000-na-pere ... chal-nykiv
Додано: Пон 02 січ, 2023 13:24
Коллеги, кто стикався - в Юнексі покупки з мсс 8999 входять до пільгового періоду?
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:49
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