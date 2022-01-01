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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:32

Оформила картку онлайн і не побачила в умовах, що зніматимуть 25 гривень за смс/ Підкажіть, будь ласка, як відключити ці сповіщення? В застосунку не можу знайти.
Boo
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:49

  Boo написав:Оформила картку онлайн і не побачила в умовах, що зніматимуть 25 гривень за смс/ Підкажіть, будь ласка, як відключити ці сповіщення? В застосунку не можу знайти.

Звонком в горячую линию
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:22

1000 на перемогу – нова акція для позичальників

Новий рік треба починати без боргів. І Unex Bank подбав, щоб тобі було легше досягти цієї мети!

Презентуємо нову акцію для позичальників, що мають прострочену заборгованість за кредитом або по кредитній картці 60 та більше днів «1000 на перемогу». Щоб взяти участь в акції, потрібно виконати лише одну просту умову: внеси протягом січня щонайменше 1000 грн за твоїм кредитом.

На початку лютого методом жеребкування серед усіх позичальників, що не вносили платіж за кредитом останні 60 днів, банк обере одного переможця, замість якого сплатить обов’язковий щомісячний платіж у лютому.

Акція триває з 1 січня по 31 січня 2023 року. Взяти участь в ній може будь-який позичальник Unex Bank, що не вносив платежі за кредитом або по кредитній картці протягом останніх 60 календарних днів.

Приєднуйся, та давай почнемо рік без боргів разом!
https://news.finance.ua/ua/1000-na-pere ... chal-nykiv
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:24

Коллеги, кто стикався - в Юнексі покупки з мсс 8999 входять до пільгового періоду?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:49

  dr_morgenstern написав:Коллеги, кто стикався - в Юнексі покупки з мсс 8999 входять до пільгового періоду?

На практике не знаю, но должен. Это ж торговый mcc, хоть и специфический, поэтому например везде в исключениях кешбека
CasseroleHead
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:01

ramzes4
Дякую за відповідь, відключили. Але було б значно зручніше, якби можна було зробити це самостійно в застосунку.
Boo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:59

  Boo написав:Оформила картку онлайн і не побачила в умовах, що зніматимуть 25 гривень за смс/ Підкажіть, будь ласка, як відключити ці сповіщення? В застосунку не можу знайти.


если на карте нет своих средств то не снимают в минус
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:00

  dr_morgenstern написав:Коллеги, кто стикався - в Юнексі покупки з мсс 8999 входять до пільгового періоду?


конечно
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:34

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