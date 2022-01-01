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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:19
У чергових відділень телефони Київстар. Вимикають світло - Київстар не працює. Як зв'язатися з відділенням? Мають бути додаткові оператори, чи переадресація.
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Boo
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:57
Boo написав:
У чергових відділень телефони Київстар. Вимикають світло - Київстар не працює. Як зв'язатися з відділенням? Мають бути додаткові оператори, чи переадресація.
Мобільний зв'язок працює і без центрального електрожив-ня, на генераторах. Ну бувають затримки на 10..15 хв на перемикання
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:07
Як банк видає валюту? Чи треба замовляти?
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Maxwe11
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