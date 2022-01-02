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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:19

У чергових відділень телефони Київстар. Вимикають світло - Київстар не працює. Як зв'язатися з відділенням? Мають бути додаткові оператори, чи переадресація.
Boo
 
Повідомлень: 8
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:57

  Boo написав:У чергових відділень телефони Київстар. Вимикають світло - Київстар не працює. Як зв'язатися з відділенням? Мають бути додаткові оператори, чи переадресація.

Мобільний зв'язок працює і без центрального електрожив-ня, на генераторах. Ну бувають затримки на 10..15 хв на перемикання
Amethyst
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Повідомлень: 3588
З нами з: 05.05.21
Подякував: 233 раз.
Подякували: 660 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:07

Re: Юнекс Банк

Як банк видає валюту? Чи треба замовляти?
Maxwe11
 
Повідомлень: 107
З нами з: 04.09.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:24

  Maxwe11 написав:Як банк видає валюту? Чи треба замовляти?

да
звонком в отделение за пару дней
cohan
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Повідомлень: 5099
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
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