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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:19
У чергових відділень телефони Київстар. Вимикають світло - Київстар не працює. Як зв'язатися з відділенням? Мають бути додаткові оператори, чи переадресація.
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Boo
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:57
Boo написав:
У чергових відділень телефони Київстар. Вимикають світло - Київстар не працює. Як зв'язатися з відділенням? Мають бути додаткові оператори, чи переадресація.
Мобільний зв'язок працює і без центрального електрожив-ня, на генераторах. Ну бувають затримки на 10..15 хв на перемикання
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:07
Як банк видає валюту? Чи треба замовляти?
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Maxwe11
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:24
Maxwe11 написав:
Як банк видає валюту? Чи треба замовляти?
да
звонком в отделение за пару дней
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cohan
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Додано: Вів 14 лют, 2023 14:55
Решил открыть карту в Юнекс и ох..л от их уровня финтеха. Закинул туда на карту для размещения депозита и в итоге: нельзя сразу разместить (надо ждать до 3 дней пока они их зачислят), сам не поймешь когда деньги зашли, тупость какая-то ; программный глюк не позволяет разместить на 12 месяцев (не подтягивается шаблон); самому нельзя снять автопролонгацию на депозиты.
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mafia8089
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Додано: Вів 14 лют, 2023 16:04
mafia8089 написав:
Решил открыть карту в Юнекс и ох..л от их уровня финтеха. Закинул туда на карту для размещения депозита и в итоге: нельзя сразу разместить (надо ждать до 3 дней пока они их зачислят), сам не поймешь когда деньги зашли, тупость какая-то ; программный глюк не позволяет разместить на 12 месяцев (не подтягивается шаблон); самому нельзя снять автопролонгацию на депозиты.
да, автопрологация в приложухе и их проге - разннонаправленная ))
ну а так хз - если СЭП то все ок, ну а картой - да, может и так быть
тем не менее под 12 пока можно, жаль только от 100к
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cohan
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:15
cohan написав:
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тем не менее под 12 пока можно, жаль только от 100к
12 снизили до 10
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Додано: Вів 14 лют, 2023 17:17
mafia8089 написав:
Решил открыть карту в Юнекс и ох..л от их уровня финтеха. Закинул туда на карту для размещения депозита и в итоге: нельзя сразу разместить (надо ждать до 3 дней пока они их зачислят), сам не поймешь когда деньги зашли, тупость какая-то ; программный глюк не позволяет разместить на 12 месяцев (не подтягивается шаблон); самому нельзя снять автопролонгацию на депозиты.
Мені в юнексві сказали, що з карткового рахунку депо не відкриють, потрібен саме поточний.
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Maxwe11
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