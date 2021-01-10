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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:19

У чергових відділень телефони Київстар. Вимикають світло - Київстар не працює. Як зв'язатися з відділенням? Мають бути додаткові оператори, чи переадресація.
Boo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 12:57

  Boo написав:У чергових відділень телефони Київстар. Вимикають світло - Київстар не працює. Як зв'язатися з відділенням? Мають бути додаткові оператори, чи переадресація.

Мобільний зв'язок працює і без центрального електрожив-ня, на генераторах. Ну бувають затримки на 10..15 хв на перемикання
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 18:07

Re: Юнекс Банк

Як банк видає валюту? Чи треба замовляти?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 19:24

  Maxwe11 написав:Як банк видає валюту? Чи треба замовляти?

да
звонком в отделение за пару дней
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:55

Re: Юнекс Банк

Решил открыть карту в Юнекс и ох..л от их уровня финтеха. Закинул туда на карту для размещения депозита и в итоге: нельзя сразу разместить (надо ждать до 3 дней пока они их зачислят), сам не поймешь когда деньги зашли, тупость какая-то ; программный глюк не позволяет разместить на 12 месяцев (не подтягивается шаблон); самому нельзя снять автопролонгацию на депозиты.
mafia8089
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:04

  mafia8089 написав:Решил открыть карту в Юнекс и ох..л от их уровня финтеха. Закинул туда на карту для размещения депозита и в итоге: нельзя сразу разместить (надо ждать до 3 дней пока они их зачислят), сам не поймешь когда деньги зашли, тупость какая-то ; программный глюк не позволяет разместить на 12 месяцев (не подтягивается шаблон); самому нельзя снять автопролонгацию на депозиты.


да, автопрологация в приложухе и их проге - разннонаправленная ))
ну а так хз - если СЭП то все ок, ну а картой - да, может и так быть

тем не менее под 12 пока можно, жаль только от 100к
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:15

  cohan написав:,

тем не менее под 12 пока можно, жаль только от 100к

12 снизили до 10
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:17

  mafia8089 написав:Решил открыть карту в Юнекс и ох..л от их уровня финтеха. Закинул туда на карту для размещения депозита и в итоге: нельзя сразу разместить (надо ждать до 3 дней пока они их зачислят), сам не поймешь когда деньги зашли, тупость какая-то ; программный глюк не позволяет разместить на 12 месяцев (не подтягивается шаблон); самому нельзя снять автопролонгацию на депозиты.

Мені в юнексві сказали, що з карткового рахунку депо не відкриють, потрібен саме поточний.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 01:06

  J написав:
  cohan написав:,

тем не менее под 12 пока можно, жаль только от 100к

12 снизили до 10


мда, быстро Форварда объели
cohan
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