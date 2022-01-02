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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

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Юнекс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:09

  Аміго написав:Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?

Не стосується.
nord
 
Повідомлень: 175
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:22

  Аміго написав:Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?

Враховуючи ставку по конвертацiйному у Юнексi - вiдсотки авансом - це за 3 мiс. - аж 5 центiв США - менше 2 грн. - вам справдi така сума цiкава авансом? :)
Alien
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 12.01.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 359 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:17

  nord написав:
  Аміго написав:Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?

Не стосується.


учитывая, что конвертдепо - это и есть самые что ни на есть "36 годовых авансом" -вопрос избыточен
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 429 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:51

  cohan написав:
  nord написав:
  Аміго написав:Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?

Не стосується.


учитывая, что конвертдепо - это и есть самые что ни на есть "36 годовых авансом" -вопрос избыточен

25
J
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 293 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:17

Дякую всім, хто відгукнувся
Аміго
 
Повідомлень: 13
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:19

Alien
Та я трошки не так зрозумів, є ж обмеження по сумі у конвертдепо.
Аміго
 
Повідомлень: 13
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:52

  J написав:
  cohan написав:
  nord написав:учитывая, что конвертдепо - это и есть самые что ни на есть "36 годовых авансом" -вопрос избыточен

25

...да, подуПало (
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5213
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 429 раз.
 
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  #<1 ... 13141516
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