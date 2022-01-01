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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 18:09
Аміго написав:
Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?
Не стосується.
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nord
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Додано: Пон 20 лют, 2023 18:22
Аміго написав:
Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?
Враховуючи ставку по конвертацiйному у Юнексi - вiдсотки авансом - це за 3 мiс. - аж 5 центiв США - менше 2 грн. - вам справдi така сума цiкава авансом?
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Alien
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Додано: Пон 20 лют, 2023 23:17
nord написав: Аміго написав:
Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?
Не стосується.
учитывая, что конвертдепо - это и есть самые что ни на есть "36 годовых авансом" -вопрос избыточен
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cohan
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Додано: Пон 20 лют, 2023 23:51
cohan написав: nord написав: Аміго написав:
Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?
Не стосується.
учитывая, что конвертдепо - это и есть самые что ни на есть "36 годовых авансом" -вопрос избыточен
25
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J
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:17
Дякую всім, хто відгукнувся
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Аміго
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Додано: Вів 21 лют, 2023 12:19
Alien
Та я трошки не так зрозумів, є ж обмеження по сумі у конвертдепо.
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Аміго
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:14
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