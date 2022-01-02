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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617>

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Юнекс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:09

  Аміго написав:Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?

Не стосується.
nord
 
Повідомлень: 179
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:22

  Аміго написав:Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?

Враховуючи ставку по конвертацiйному у Юнексi - вiдсотки авансом - це за 3 мiс. - аж 5 центiв США - менше 2 грн. - вам справдi така сума цiкава авансом? :)
Alien
 
Повідомлень: 1439
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2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:17

  nord написав:
  Аміго написав:Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?

Не стосується.


учитывая, что конвертдепо - это и есть самые что ни на есть "36 годовых авансом" -вопрос избыточен
cohan
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Повідомлень: 5247
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:51

  cohan написав:
  nord написав:
  Аміго написав:Підкажіть, а ця пропозиція Юнекса про "відсотки за депозитом авансом" вона якось стосується конвертдепо?

Не стосується.


учитывая, что конвертдепо - это и есть самые что ни на есть "36 годовых авансом" -вопрос избыточен

25
J
 
Повідомлень: 5732
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:17

Дякую всім, хто відгукнувся
Аміго
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:19

Alien
Та я трошки не так зрозумів, є ж обмеження по сумі у конвертдепо.
Аміго
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:52

  J написав:
  cohan написав:
  nord написав:учитывая, что конвертдепо - это и есть самые что ни на есть "36 годовых авансом" -вопрос избыточен

25

...да, подуПало (
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:14

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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:34

  flysoulfly написав:а в Юнексе для зашедших с улицы за конвертом какие бывают подводные камни? Там в отделении не напарят ненужного? какие продукты оптимально открывать?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:36

flysoulfly

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cohan
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