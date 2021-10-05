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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:38

  cohan написав:flysoulfly

viewtopic.php?p=5546730#p5546730
:shock: :D почти ничо не понял (сами мы не местныыее...), но спасибо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 01:11

mafia8089

Я особисто був просто в шоці, коли дізнався що кошти при звичайному перерахуванні на картку зараховуються 3!!!!! Робочих дні)) це тобі не в моно потряс телефоном і за секунду все і прийшло, як доречі і у всіх інших банках, і в ощаді також.
Тому я був не тільки здивований цьому а просто шокований, 2023 рік і банк себе позиціонує як просунутий банк, який щей з криптокарткою працює. Тому хто захоче відкривати в UnexBank шось, враховуйте цей «нюанс»
Pechenie11
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:09

Pechenie11
Ото Ви б були шоковані, якби дізналися, як насправді працює криптокартка. А що безграмотні користувачі моно не розуміють регламент роботи р2р, то ми вже на цьому форумі звикли.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 09:20

  klug написав:Pechenie11
Ото Ви б були шоковані, якби дізналися, як насправді працює криптокартка. А що безграмотні користувачі моно не розуміють регламент роботи р2р, то ми вже на цьому форумі звикли.

Так і у Моно ж бувають зависони на ЯКоробці, і їх саппорт теж щось про 3 дні каже :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:04

klug

я кажу за поповнення звичайної гривневої картки, а не криптокартки. за роки користування різноманітними банкінгами, 3 дні кошти на картку в жодному не надходять, це ж навіть переказ не за реквізитами
Pechenie11
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:11

  Pechenie11 написав:klug

я кажу за поповнення звичайної гривневої картки, а не криптокартки. за роки користування різноманітними банкінгами, 3 дні кошти на картку в жодному не надходять, це ж навіть переказ не за реквізитами
та просто конкретно Ваши подобные транзакции теперь через Интерпол проверяют, наверняка :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:15

Re: Юнекс Банк

  Pechenie11 написав:за роки користування різноманітними банкінгами...

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт - сын ошибок трудных,
И Гений - парадоксов друг. (с)АСП - заборонений у Неньці поет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:20

  Amethyst написав:(с)АСП - заборонений у Неньці поет
поет не заборонений,
клятий
https://youtu.be/dvl-D9EN2WI
:D штучний пушкін ©
flysoulfly
 
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