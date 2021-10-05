почти ничо не понял (сами мы не местныыее...), но спасибо.cohan написав:flysoulfly
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:38
почти ничо не понял (сами мы не местныыее...), но спасибо.
Додано: Пон 06 бер, 2023 01:11
mafia8089
Я особисто був просто в шоці, коли дізнався що кошти при звичайному перерахуванні на картку зараховуються 3!!!!! Робочих дні)) це тобі не в моно потряс телефоном і за секунду все і прийшло, як доречі і у всіх інших банках, і в ощаді також.
Тому я був не тільки здивований цьому а просто шокований, 2023 рік і банк себе позиціонує як просунутий банк, який щей з криптокарткою працює. Тому хто захоче відкривати в UnexBank шось, враховуйте цей «нюанс»
Додано: Пон 06 бер, 2023 09:09
Pechenie11
Ото Ви б були шоковані, якби дізналися, як насправді працює криптокартка. А що безграмотні користувачі моно не розуміють регламент роботи р2р, то ми вже на цьому форумі звикли.
Додано: Пон 06 бер, 2023 09:20
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:04
klug
я кажу за поповнення звичайної гривневої картки, а не криптокартки. за роки користування різноманітними банкінгами, 3 дні кошти на картку в жодному не надходять, це ж навіть переказ не за реквізитами
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:11
та просто конкретно Ваши подобные транзакции теперь через Интерпол проверяют, наверняка
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:15
Re: Юнекс Банк
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:20
поет не заборонений,
клятий
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