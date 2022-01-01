cohan написав: партнеров гулькин нос - в приложухе даже ЭкоМаркета нет
кстати, а разве ЭкоМаркет не доживает последние месячишки? имхо, и многие точки позакрывали, и в оставшихся ассортимент за год упал разов в 4-5
вряд ли, скорее скатываются в конкуренты АТБ а не Варусу но все может быть - смотрю, Варус в тех магазинах где раньше был Эко, но на спальнике как были так и стоят, даже антисанитария неизменная годами такая же
ну вон Веллмарт неплохо себя чувствует, хотя, казалось бы, не много точек, но - берет ассортиментом и ценами... мож и тут так