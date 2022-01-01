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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

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Юнекс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:50

  flysoulfly написав:
  cohan написав: партнеров гулькин нос - в приложухе даже ЭкоМаркета нет
кстати, а разве ЭкоМаркет не доживает последние месячишки? имхо, и многие точки позакрывали, и в оставшихся ассортимент за год упал разов в 4-5


вряд ли, скорее скатываются в конкуренты АТБ а не Варусу
но все может быть - смотрю, Варус в тех магазинах где раньше был Эко, но на спальнике как были так и стоят, даже антисанитария неизменная годами такая же :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ну вон Веллмарт неплохо себя чувствует, хотя, казалось бы, не много точек, но - берет ассортиментом и ценами... мож и тут так
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:26

[quote="5551107:cohan"]ход конем!

прислали в вайбер
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... rochki-med

и сразу сайт лег :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Сайт лег опять. :shock:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 08:35

nord
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:36

Re: Юнекс Банк

Ха. Да тело пересчитают с учётом ранее выданых %%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:40

  nord написав:nord
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто. :wink:

Яка наївна думка. Ніхто нічого вам "в плюси" не дасть. З того, що дали авансом, все зайве заберуть назад.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:49

  nord написав:
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.

зачем здесь ВА ?
flysoulfly
 
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