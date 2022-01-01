cohan написав: партнеров гулькин нос - в приложухе даже ЭкоМаркета нет
кстати, а разве ЭкоМаркет не доживает последние месячишки? имхо, и многие точки позакрывали, и в оставшихся ассортимент за год упал разов в 4-5
вряд ли, скорее скатываются в конкуренты АТБ а не Варусу но все может быть - смотрю, Варус в тех магазинах где раньше был Эко, но на спальнике как были так и стоят, даже антисанитария неизменная годами такая же
ну вон Веллмарт неплохо себя чувствует, хотя, казалось бы, не много точек, но - берет ассортиментом и ценами... мож и тут так
nord написав:nord В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.
Яка наївна думка. Ніхто нічого вам "в плюси" не дасть. З того, що дали авансом, все зайве заберуть назад.
Там нема зайвого. ВА не має права міняти умови договору.
Ви не розумієте - те що вам виплатили відсотки наперед не значить що банк відніс їх одразу собі на витрати. Вони до закінчення депо висять як ваш борг перед банком (для банку дебіторська заборгованість - по суті вам видано кошти в кредит). По мірі того як відсотки банк відносить на свої витрати - ця заборгованість зменшується. У разі введення ТА за вами крім вкладу буде враховуватись борг (кредит) по переплаченим відсоткам, який звичайно буде враховано при виплаті вам відшкодування за рахунок фонду. Будьте певні - зайвого ви не отримаєте - виграти саме у цьому "казіно" не можливо. Тут ще моліться щоб не виникла інша ситуація - фонд може відмовитись робити взаємозалік зустрічних вимог і висунути власну вимогу: "поки вами не буде погашена дебіторська заборгованість по переплаченим вам відсоткам - ви не отримаєте виплату по тілу вкладу". А ось тоді вам ця уявна перевага вже такою не здаватиметься