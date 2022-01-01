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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
4
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:50

  flysoulfly написав:
  cohan написав: партнеров гулькин нос - в приложухе даже ЭкоМаркета нет
кстати, а разве ЭкоМаркет не доживает последние месячишки? имхо, и многие точки позакрывали, и в оставшихся ассортимент за год упал разов в 4-5


вряд ли, скорее скатываются в конкуренты АТБ а не Варусу
но все может быть - смотрю, Варус в тех магазинах где раньше был Эко, но на спальнике как были так и стоят, даже антисанитария неизменная годами такая же :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ну вон Веллмарт неплохо себя чувствует, хотя, казалось бы, не много точек, но - берет ассортиментом и ценами... мож и тут так
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:26

[quote="5551107:cohan"]ход конем!

прислали в вайбер
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... rochki-med

и сразу сайт лег :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Сайт лег опять. :shock:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 08:35

nord
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:36

Re: Юнекс Банк

Ха. Да тело пересчитают с учётом ранее выданых %%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:40

  nord написав:nord
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто. :wink:

Яка наївна думка. Ніхто нічого вам "в плюси" не дасть. З того, що дали авансом, все зайве заберуть назад.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:49

  nord написав:
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.

зачем здесь ВА ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:01

  Solar_simfi написав:
  nord написав:nord
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто. :wink:

Яка наївна думка. Ніхто нічого вам "в плюси" не дасть. З того, що дали авансом, все зайве заберуть назад.

Там нема зайвого. ВА не має права міняти умови договору.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:24

  nord написав:
  Solar_simfi написав:
  nord написав:nord
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто. :wink:

Яка наївна думка. Ніхто нічого вам "в плюси" не дасть. З того, що дали авансом, все зайве заберуть назад.

Там нема зайвого. ВА не має права міняти умови договору.

Ви не розумієте - те що вам виплатили відсотки наперед не значить що банк відніс їх одразу собі на витрати. Вони до закінчення депо висять як ваш борг перед банком (для банку дебіторська заборгованість - по суті вам видано кошти в кредит). По мірі того як відсотки банк відносить на свої витрати - ця заборгованість зменшується. У разі введення ТА за вами крім вкладу буде враховуватись борг (кредит) по переплаченим відсоткам, який звичайно буде враховано при виплаті вам відшкодування за рахунок фонду. Будьте певні - зайвого ви не отримаєте - виграти саме у цьому "казіно" не можливо. Тут ще моліться щоб не виникла інша ситуація - фонд може відмовитись робити взаємозалік зустрічних вимог і висунути власну вимогу: "поки вами не буде погашена дебіторська заборгованість по переплаченим вам відсоткам - ви не отримаєте виплату по тілу вкладу". А ось тоді вам ця уявна перевага вже такою не здаватиметься :twisted:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:52

Re: Юнекс Банк

  Alien написав:Тут ще моліться щоб не виникла інша ситуація - фонд може відмовитись робити взаємозалік зустрічних вимог і висунути власну вимогу: "поки вами не буде погашена дебіторська заборгованість по переплаченим вам відсоткам - ви не отримаєте виплату по тілу вкладу". А ось тоді вам ця уявна перевага вже такою не здаватиметься

Це теорія. Ви про такі випадки чули? Теоретично фонд може відшкодувати депозит за мінусом сплачених авансом відсотків, але навряд чи так буде. Скоріш за все відшкодують тіло депозиту, а по сплачених наперед відсотках пришлють вимогу на погашення переплаченої суми.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 17:18

lara_08 особистого досвіду спілкування з фондом не маю. Втім раніше неодноразово на форумі зустрічав думку що наявність в банку і боргу перед банком і депо, при введені в банк ТА не дуже гарна комбінація саме для отримання виплати з фонду. Може хто поділиться реальним досвідом. Втім особисто мені виглядає достатньо логічною позиція "не платити гарантовану суму допоки вкладник не погасить наявні борги перед банком". Бо може статися так що отримавши виплату з фонду боржник погашати свій борг не стане, а це додаткові витрати по його пошуку, судові та ін.
Alien
 
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