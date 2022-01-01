Додано: Суб 11 бер, 2023 11:24

nord написав: Solar_simfi написав: nord написав: nord

В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто. В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.

Яка наївна думка. Ніхто нічого вам "в плюси" не дасть. З того, що дали авансом, все зайве заберуть назад. Яка наївна думка. Ніхто нічого вам "в плюси" не дасть. З того, що дали авансом, все зайве заберуть назад.

Там нема зайвого. ВА не має права міняти умови договору. Там нема зайвого. ВА не має права міняти умови договору.

Ви не розумієте - те що вам виплатили відсотки наперед не значить що банк відніс їх одразу собі на витрати. Вони до закінчення депо висять як ваш борг перед банком (для банку дебіторська заборгованість - по суті вам видано кошти в кредит). По мірі того як відсотки банк відносить на свої витрати - ця заборгованість зменшується. У разі введення ТА за вами крім вкладу буде враховуватись борг (кредит) по переплаченим відсоткам, який звичайно буде враховано при виплаті вам відшкодування за рахунок фонду. Будьте певні - зайвого ви не отримаєте - виграти саме у цьому "казіно" не можливо. Тут ще моліться щоб не виникла інша ситуація - фонд може відмовитись робити взаємозалік зустрічних вимог і висунути власну вимогу: "поки вами не буде погашена дебіторська заборгованість по переплаченим вам відсоткам - ви не отримаєте виплату по тілу вкладу". А ось тоді вам ця уявна перевага вже такою не здаватиметься