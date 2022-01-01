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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 бер, 2023 18:28
flysoulfly написав: nord написав:
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.
зачем здесь ВА ?
А прикольные обсуждения нюансов при ВА именно в теме этого банка
Или есть предпосылки для ВА в Юнексе ?
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flysoulfly
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:46
flysoulfly як показує досвід яКоробко все може трапитись дуже швидко та зненацько і навіть без ТА. Як кажуть - усі під Богом ходимо.
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Alien
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:46
flysoulfly написав: flysoulfly написав: nord написав:
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.
зачем здесь ВА ?
А прикольные обсуждения нюансов при ВА именно в теме этого банка
Или есть предпосылки для ВА в Юнексе ?
Предпосылок нет. Впрочем, гарантий, что ВА когда-нибудь не введут, увы, тоже нет.
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nord
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Додано: Суб 11 бер, 2023 19:26
Ну убыточный немножко. Но это же не основание, да? Начал срочно привлекать вклады, чуть ли не лучшие ставки на рынке,(+1% от Минфина) и за 250 000 грн доплата (+0.25%) потом испугался, чуть сбросил ставки (+0.4% от Минфина). Ну жадничает немного, так с чего платить-с убытков? Но деньги нужны.
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mike64
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Додано: Суб 11 бер, 2023 19:48
mike64 написав:
Ну убыточный немножко. Но это же не основание, да? Начал срочно привлекать вклады, чуть ли не лучшие ставки на рынке,(+1% от Минфина) и за 250 000 грн доплата (+0.25%) потом испугался, чуть сбросил ставки (+0.4% от Минфина). Ну жадничает немного, так с чего платить-с убытков? Но деньги нужны.
интересно.
Хотя на убыточность действительно всем пох,
"несчастные случаи были?"(невыплаты итп) - нет.
А вводильщикам ВА важно только, шоб все нормативы выполнял и не шалил(самовольно).
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flysoulfly
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