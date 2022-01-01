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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:28

  flysoulfly написав:
  nord написав:
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.


зачем здесь ВА ?


А прикольные обсуждения нюансов при ВА именно в теме этого банка :D
Или есть предпосылки для ВА в Юнексе ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:46

flysoulfly як показує досвід яКоробко все може трапитись дуже швидко та зненацько і навіть без ТА. Як кажуть - усі під Богом ходимо.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:46

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  nord написав:
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.


зачем здесь ВА ?


А прикольные обсуждения нюансов при ВА именно в теме этого банка :D
Или есть предпосылки для ВА в Юнексе ?


Предпосылок нет. Впрочем, гарантий, что ВА когда-нибудь не введут, увы, тоже нет. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:26

Re: Юнекс Банк

Ну убыточный немножко. Но это же не основание, да? Начал срочно привлекать вклады, чуть ли не лучшие ставки на рынке,(+1% от Минфина) и за 250 000 грн доплата (+0.25%) потом испугался, чуть сбросил ставки (+0.4% от Минфина). Ну жадничает немного, так с чего платить-с убытков? Но деньги нужны.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 19:48

  mike64 написав:Ну убыточный немножко. Но это же не основание, да? Начал срочно привлекать вклады, чуть ли не лучшие ставки на рынке,(+1% от Минфина) и за 250 000 грн доплата (+0.25%) потом испугался, чуть сбросил ставки (+0.4% от Минфина). Ну жадничает немного, так с чего платить-с убытков? Но деньги нужны.
интересно.

Хотя на убыточность действительно всем пох,
"несчастные случаи были?"(невыплаты итп) - нет.

А вводильщикам ВА важно только, шоб все нормативы выполнял и не шалил(самовольно).
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:12

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  nord написав:
В банке можно открыть депо на три мес. с авансовой выплатой 17.5%. Если введут ВА, то даже в плюсах. Проценты уже получены, а тело отдадут раньше окончания депо. Круто.


зачем здесь ВА ?


А прикольные обсуждения нюансов при ВА именно в теме этого банка :D
Или есть предпосылки для ВА в Юнексе ?


наразі лише одна - цей банк згадують в смертельній дев'ятці
:mrgreen:
один із неї вже застрелений
greenozon
 
Повідомлень: 14786
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:24

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:А прикольные обсуждения нюансов при ВА именно в теме этого банка :D
Или есть предпосылки для ВА в Юнексе ?
наразі лише одна - цей банк згадують в смертельній дев'ятці
- и источники авторитетные ?

один із неї вже застрелений
один - может, чисто в назидание другим, как Січ летом за гонорливость.
а остальные только обделаются испугом.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 20:33

Re: Юнекс Банк

Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:48

А прикольные обсуждения нюансов при ВА именно в теме этого банка :D
Или есть предпосылки для ВА в Юнексе ?[/quote]

наразі лише одна - цей банк згадують в смертельній дев'ятці
:mrgreen:
один із неї вже застрелений[/quote]

Ще один оштрафований. Державний...
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:59

  nord написав:
А прикольные обсуждения нюансов при ВА именно в теме этого банка :D
Или есть предпосылки для ВА в Юнексе ?


наразі лише одна - цей банк згадують в смертельній дев'ятці
:mrgreen:
один із неї вже застрелений


Ще один оштрафований. Державний...
а это вообще незначимый фактор для вкладчиков. Меньше, чем непогода за окном.
(и вообще, пусть штрафник курс конвертации значительно улучшает, и народ к нему снова потянется )
flysoulfly
 
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