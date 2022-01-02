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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 08:09
Сайт банка не открывается. У всех так?
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nord
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:28
nord написав:
Сайт банка не открывается. У всех так?
сейчас норм
но вообще он у них чуть ли не на Джумле сделан, так что ничего удивительного
вот если с приложением начнутся проблемы - тогда ой, надо думать
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cohan
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:41
emeta написав:
Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам
Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
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joik
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:56
joik написав: emeta написав:
Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам
Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
Это банки, в которых самые выгодные курсы для оформления конвертационного депозита согласно таблицы
от mustbe
.
Сейчас это Укрбуд, МИБ, Мотор, Восток
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Пон 13 бер, 2023 16:53
cohan
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