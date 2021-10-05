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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:09

Сайт банка не открывается. У всех так?
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:28

  nord написав:Сайт банка не открывается. У всех так?


сейчас норм

но вообще он у них чуть ли не на Джумле сделан, так что ничего удивительного

вот если с приложением начнутся проблемы - тогда ой, надо думать
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:41

  emeta написав:Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам


Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
joik
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:56

  joik написав:
  emeta написав:Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам


Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?

Это банки, в которых самые выгодные курсы для оформления конвертационного депозита согласно таблицы от mustbe.
Сейчас это Укрбуд, МИБ, Мотор, Восток
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:42

Re: Юнекс Банк

Неодноразово були ситуації, коли мої запитання чи проблеми вирішувалися оперативно та ефективно. Тому, я рекомендую банк Юнекс як надійного партнера у фінансових питаннях
xodgu
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:46

  xodgu написав:Неодноразово були ситуації, коли мої запитання чи проблеми вирішувалися оперативно та ефективно. Тому, я рекомендую банк Юнекс як надійного партнера у фінансових питаннях


поглядим как Медку нальют
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:07

  cohan написав:поглядим как Медку нальют

Усе не полишає мрія взяти у ЕкоМаркеті пакет в кредит на 20 років?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:15

  klug написав:
  cohan написав:поглядим как Медку нальют

Усе не полишає мрія взяти у ЕкоМаркеті пакет в кредит на 20 років?


ни, але Спортлайф можна

вообще офигевшие, никаких скидок если видят что продлеваешься, только через 102 мес начинают вменяемое предлагать
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:22

з 15 березня ми нараховуватимемо 6% річних по картках, залишок на яких не перевищує 100 000 грн, та 8% річних для карток із більшими сумами залишку.



Але не засмучуйся! Як і раніше, ти зможеш отримувати до 10,25% річних, зберігаючи можливість швидкого доступу до власних коштів. Адже з 15 березня стане доступним для відкриття вклад Unex Максимум строком 7 днів з автоматичною пролонгацією та ставкою 10% (для сум до 250 тис. грн) та 10,25% річних для більших депозитів.



З 15 березня відкриття такого вкладу буде доступне на сайті Unex Bank та у всіх відділеннях. Незабаром 7-денний депозит Unex Максимум у гривні можна буде оформити у застосунку Unex Bank.
J
 
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