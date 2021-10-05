Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 бер, 2023 08:09
Сайт банка не открывается. У всех так?
nord
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Додано: Пон 13 бер, 2023 09:28
nord написав:
Сайт банка не открывается. У всех так?
сейчас норм
но вообще он у них чуть ли не на Джумле сделан, так что ничего удивительного
вот если с приложением начнутся проблемы - тогда ой, надо думать
cohan
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:41
emeta написав:
Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам
Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
joik
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Додано: Вів 14 бер, 2023 12:56
joik написав: emeta написав:
Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам
Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
Это банки, в которых самые выгодные курсы для оформления конвертационного депозита согласно
таблицы
от
mustbe
.
Сейчас это Укрбуд, МИБ, Мотор, Восток
Bosstone
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Додано: Сер 15 бер, 2023 14:42
Неодноразово були ситуації, коли мої запитання чи проблеми вирішувалися оперативно та ефективно. Тому, я рекомендую банк Юнекс як надійного партнера у фінансових питаннях
xodgu
Повідомлень: 2
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Додано: Сер 15 бер, 2023 15:46
xodgu написав:
Неодноразово були ситуації, коли мої запитання чи проблеми вирішувалися оперативно та ефективно. Тому, я рекомендую банк Юнекс як надійного партнера у фінансових питаннях
поглядим как Медку нальют
cohan
Повідомлень: 5405
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Додано: Сер 15 бер, 2023 21:07
cohan написав:
поглядим как Медку нальют
Усе не полишає мрія взяти у ЕкоМаркеті пакет в кредит на 20 років?
klug
Повідомлень: 8008
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3
Додано: Сер 15 бер, 2023 21:15
klug написав: cohan написав:
поглядим как Медку нальют
Усе не полишає мрія взяти у ЕкоМаркеті пакет в кредит на 20 років?
ни, але Спортлайф можна
вообще офигевшие, никаких скидок если видят что продлеваешься, только через 102 мес начинают вменяемое предлагать
cohan
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Додано: Сер 15 бер, 2023 21:22
з 15 березня ми нараховуватимемо 6% річних по картках, залишок на яких не перевищує 100 000 грн, та 8% річних для карток із більшими сумами залишку.
Але не засмучуйся! Як і раніше, ти зможеш отримувати до 10,25% річних, зберігаючи можливість швидкого доступу до власних коштів. Адже з 15 березня стане доступним для відкриття вклад Unex Максимум строком 7 днів з автоматичною пролонгацією та ставкою 10% (для сум до 250 тис. грн) та 10,25% річних для більших депозитів. З 15 березня відкриття такого вкладу буде доступне на сайті Unex Bank та у всіх відділеннях. Незабаром 7-денний депозит Unex Максимум у гривні можна буде оформити у застосунку Unex Bank.
J
Повідомлень: 5753
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