з 15 березня ми нараховуватимемо 6% річних по картках, залишок на яких не перевищує 100 000 грн, та 8% річних для карток із більшими сумами залишку.
Але не засмучуйся! Як і раніше, ти зможеш отримувати до 10,25% річних, зберігаючи можливість швидкого доступу до власних коштів. Адже з 15 березня стане доступним для відкриття вклад Unex Максимум строком 7 днів з автоматичною пролонгацією та ставкою 10% (для сум до 250 тис. грн) та 10,25% річних для більших депозитів.
З 15 березня відкриття такого вкладу буде доступне на сайті Unex Bank та у всіх відділеннях. Незабаром 7-денний депозит Unex Максимум у гривні можна буде оформити у застосунку Unex Bank.
J написав:з 15 березня ми нараховуватимемо 6% річних по картках, залишок на яких не перевищує 100 000 грн, та 8% річних для карток із більшими сумами залишку.
Але не засмучуйся! Як і раніше, ти зможеш отримувати до 10,25% річних, зберігаючи можливість швидкого доступу до власних коштів. Адже з 15 березня стане доступним для відкриття вклад Unex Максимум строком 7 днів з автоматичною пролонгацією та ставкою 10% (для сум до 250 тис. грн) та 10,25% річних для більших депозитів.
З 15 березня відкриття такого вкладу буде доступне на сайті Unex Bank та у всіх відділеннях. Незабаром 7-денний депозит Unex Максимум у гривні можна буде оформити у застосунку Unex Bank.