RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 08:09

Сайт банка не открывается. У всех так?
nord
 
Повідомлень: 206
З нами з: 25.07.22
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 09:28

  nord написав:Сайт банка не открывается. У всех так?


сейчас норм

но вообще он у них чуть ли не на Джумле сделан, так что ничего удивительного

вот если с приложением начнутся проблемы - тогда ой, надо думать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5405
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:41

  emeta написав:Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам


Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 666
З нами з: 24.07.17
Подякував: 47 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 12:56

  joik написав:
  emeta написав:Карусельщики перетекают плавно сюда
Особенно те, кто не доверяет зелёным банкам


Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?

Это банки, в которых самые выгодные курсы для оформления конвертационного депозита согласно таблицы от mustbe.
Сейчас это Укрбуд, МИБ, Мотор, Восток
Bosstone
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 21.04.10
Подякував: 789 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 14:42

Re: Юнекс Банк

Неодноразово були ситуації, коли мої запитання чи проблеми вирішувалися оперативно та ефективно. Тому, я рекомендую банк Юнекс як надійного партнера у фінансових питаннях
xodgu
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:46

  xodgu написав:Неодноразово були ситуації, коли мої запитання чи проблеми вирішувалися оперативно та ефективно. Тому, я рекомендую банк Юнекс як надійного партнера у фінансових питаннях


поглядим как Медку нальют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5405
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:07

  cohan написав:поглядим как Медку нальют

Усе не полишає мрія взяти у ЕкоМаркеті пакет в кредит на 20 років?
klug
 
Повідомлень: 8008
З нами з: 18.08.14
Подякував: 340 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:15

  klug написав:
  cohan написав:поглядим как Медку нальют

Усе не полишає мрія взяти у ЕкоМаркеті пакет в кредит на 20 років?


ни, але Спортлайф можна

вообще офигевшие, никаких скидок если видят что продлеваешься, только через 102 мес начинают вменяемое предлагать
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5405
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:22

з 15 березня ми нараховуватимемо 6% річних по картках, залишок на яких не перевищує 100 000 грн, та 8% річних для карток із більшими сумами залишку.



Але не засмучуйся! Як і раніше, ти зможеш отримувати до 10,25% річних, зберігаючи можливість швидкого доступу до власних коштів. Адже з 15 березня стане доступним для відкриття вклад Unex Максимум строком 7 днів з автоматичною пролонгацією та ставкою 10% (для сум до 250 тис. грн) та 10,25% річних для більших депозитів.



З 15 березня відкриття такого вкладу буде доступне на сайті Unex Bank та у всіх відділеннях. Незабаром 7-денний депозит Unex Максимум у гривні можна буде оформити у застосунку Unex Bank.
J
 
Повідомлень: 5753
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 06:11

  J написав:з 15 березня ми нараховуватимемо 6% річних по картках, залишок на яких не перевищує 100 000 грн, та 8% річних для карток із більшими сумами залишку.



Але не засмучуйся! Як і раніше, ти зможеш отримувати до 10,25% річних, зберігаючи можливість швидкого доступу до власних коштів. Адже з 15 березня стане доступним для відкриття вклад Unex Максимум строком 7 днів з автоматичною пролонгацією та ставкою 10% (для сум до 250 тис. грн) та 10,25% річних для більших депозитів.



З 15 березня відкриття такого вкладу буде доступне на сайті Unex Bank та у всіх відділеннях. Незабаром 7-денний депозит Unex Максимум у гривні можна буде оформити у застосунку Unex Bank.

Якась маячня
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13132
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vpchelko і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 91, 92, 93
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
925 693621
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 05:51
Hemi
Банк Власний Рахунок 1 ... 102, 103, 104
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1038 777497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 03:28
uaprofi
Банк Глобус 1 ... 26, 27, 28
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
277 256649
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 23:17
demichh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (200)
16.03.2023 06:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.