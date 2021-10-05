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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 14:46
Bosstone
Спасибо, как то пропустил ценную информацию, таблица важная
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joik
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28
joik написав: emeta написав:
Карусельщики перетекают плавно сюдаОсобенно те, кто не доверяет зелёным банкам
Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
зеленые -потенциально дизентерийные
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flysoulfly
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