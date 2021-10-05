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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:46

Bosstone

Спасибо, как то пропустил ценную информацию, таблица важная
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28

  joik написав:
  emeta написав:Карусельщики перетекают плавно сюдаОсобенно те, кто не доверяет зелёным банкам

Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
зеленые -потенциально дизентерийные :)
flysoulfly
 
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