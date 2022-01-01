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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 бер, 2023 14:46
Bosstone
Спасибо, как то пропустил ценную информацию, таблица важная
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joik
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28
joik написав: emeta написав:
Карусельщики перетекают плавно сюдаОсобенно те, кто не доверяет зелёным банкам
Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
зеленые -потенциально дизентерийные
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flysoulfly
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Додано: Нед 26 бер, 2023 17:48
Що потрібно відкрити, щоб працювати з банком дістанційно? Цікавлять гривневі та конверт депо. Само собою безкоштовний вхід та вихід гривні. Дякую.
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novichok
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Додано: Нед 26 бер, 2023 17:57
https://unexsmart.unexbank.ua/https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/unexsmart
novichok написав:
Що потрібно відкрити, щоб працювати з банком дістанційно? Цікавлять гривневі та конверт депо. Само собою безкоштовний вхід та вихід гривні. Дякую.
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Bosstone
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Додано: Нед 26 бер, 2023 21:05
Але з неї вихід платний 5 грн. Ясно, що це не гроші, а які ліміти на перекази по СЕПу раз/день/місяць?
Наприклад, закінчився депозит 250 т. за один переказ я його заСЕПлю?
Дякую.
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novichok
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Додано: Пон 27 бер, 2023 02:09
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