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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:46

Bosstone

Спасибо, как то пропустил ценную информацию, таблица важная
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28

  joik написав:
  emeta написав:Карусельщики перетекают плавно сюдаОсобенно те, кто не доверяет зелёным банкам

Подскажите, какие банки зеленые и что это такая класификация?
зеленые -потенциально дизентерийные :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:48

Що потрібно відкрити, щоб працювати з банком дістанційно? Цікавлять гривневі та конверт депо. Само собою безкоштовний вхід та вихід гривні. Дякую.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:57

  novichok написав:Що потрібно відкрити, щоб працювати з банком дістанційно? Цікавлять гривневі та конверт депо. Само собою безкоштовний вхід та вихід гривні. Дякую.

https://unexsmart.unexbank.ua/
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/unexsmart
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:05

  Bosstone написав:
  novichok написав:Що потрібно відкрити, щоб працювати з банком дістанційно? Цікавлять гривневі та конверт депо. Само собою безкоштовний вхід та вихід гривні. Дякую.

https://unexsmart.unexbank.ua/
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/unexsmart

Але з неї вихід платний 5 грн. Ясно, що це не гроші, а які ліміти на перекази по СЕПу раз/день/місяць?
Наприклад, закінчився депозит 250 т. за один переказ я його заСЕПлю?
Дякую.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 02:09

novichok
комиссию планируют убрать с 21.04.23 https://unexbank.ua/privatnim-osobam/novini/perekazuj-vigidno-komisiyu-skasovano
лимиты мне неизвестны
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:17

Re: Юнекс Банк

У вас можна оформити зарплатну картку онлайн?
Alexandr A
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:55

  novichok написав:
  Bosstone написав:
  novichok написав:Що потрібно відкрити, щоб працювати з банком дістанційно? Цікавлять гривневі та конверт депо. Само собою безкоштовний вхід та вихід гривні. Дякую.

https://unexsmart.unexbank.ua/
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/unexsmart

Але з неї вихід платний 5 грн. Ясно, що це не гроші, а які ліміти на перекази по СЕПу раз/день/місяць?
Наприклад, закінчився депозит 250 т. за один переказ я його заСЕПлю?
Дякую.


по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
cohan
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