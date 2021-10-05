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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 16:33
cohan написав: novichok писал(а):
які ліміти на перекази по СЕПу раз/день/місяць?
Наприклад, закінчився депозит 250 т. за один переказ я його заСЕПлю?
по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный
чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
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Пон 27 бер, 2023 12:57
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