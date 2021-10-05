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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 16:33
cohan написав: novichok писал(а):
які ліміти на перекази по СЕПу раз/день/місяць?
Наприклад, закінчився депозит 250 т. за один переказ я його заСЕПлю?
по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный
чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:42
flysoulfly написав: cohan написав:
по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный
чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
шел по остаточному, больше 400 не ложил, даже не знаю, можно ли по 400 в день, а не в мес
но 399 взяли без вопросов, разослал на +1 и +2 день
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:41
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный
чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
шел по остаточному, больше 400 не ложил, даже не знаю, можно ли по 400 в день, а не в мес
но 399 взяли без вопросов, разослал на +1 и +2 день
а deadline-сумма "накопительно" за несколько месяцев, год известна?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:10
flysoulfly написав:
а deadline-сумма "накопительно" за несколько месяцев, год известна?
не, не знаю,
и теперь с каруселями не скоро проверим
но я думаю, лояльно, обычно кассиры заморачиваются на 400 если вносишь, что-то говорят, считают, проверяют, тут такого не заметил
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:26
cohan написав:
и теперь с каруселями не скоро проверим
-"как жить?"
[стал посматривать на кредитХарьков
]
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