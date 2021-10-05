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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 16:33

  cohan написав:
  Bosstone написав:
  novichok написав:Що потрібно відкрити, щоб працювати з банком дістанційно? Цікавлять гривневі та конверт депо. Само собою безкоштовний вхід та вихід гривні. Дякую.

https://unexsmart.unexbank.ua/
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/unexsmart
novichok писал(а):
які ліміти на перекази по СЕПу раз/день/місяць?
Наприклад, закінчився депозит 250 т. за один переказ я його заСЕПлю?

по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 19:42

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)


шел по остаточному, больше 400 не ложил, даже не знаю, можно ли по 400 в день, а не в мес
но 399 взяли без вопросов, разослал на +1 и +2 день
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:41

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
шел по остаточному, больше 400 не ложил, даже не знаю, можно ли по 400 в день, а не в мес
но 399 взяли без вопросов, разослал на +1 и +2 день
а deadline-сумма "накопительно" за несколько месяцев, год известна?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:10

  flysoulfly написав:а deadline-сумма "накопительно" за несколько месяцев, год известна?


не, не знаю,
и теперь с каруселями не скоро проверим :mrgreen:

но я думаю, лояльно, обычно кассиры заморачиваются на 400 если вносишь, что-то говорят, считают, проверяют, тут такого не заметил
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:26

  cohan написав:и теперь с каруселями не скоро проверим :mrgreen:
-"как жить?"
[стал посматривать на кредитХарьков :twisted: ]
flysoulfly
 
Повідомлень: 1838
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  #<1 ... 19202122
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