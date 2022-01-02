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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 бер, 2023 16:33
cohan написав: novichok писал(а):
які ліміти на перекази по СЕПу раз/день/місяць?
Наприклад, закінчився депозит 250 т. за один переказ я його заСЕПлю?
по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный
чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 бер, 2023 19:42
flysoulfly написав: cohan написав:
по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный
чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
шел по остаточному, больше 400 не ложил, даже не знаю, можно ли по 400 в день, а не в мес
но 399 взяли без вопросов, разослал на +1 и +2 день
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:41
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
по 100к за 5 грн уходит,
когда 12% был на остаток, вполне себе было тут держать
а если как еще одно место загруза кэша для дальнейшего СЕПа? шо щас финмон местный
чешет? (раньше, по-православно неадекватный показался, имхо)
шел по остаточному, больше 400 не ложил, даже не знаю, можно ли по 400 в день, а не в мес
но 399 взяли без вопросов, разослал на +1 и +2 день
а deadline-сумма "накопительно" за несколько месяцев, год известна?
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:10
flysoulfly написав:
а deadline-сумма "накопительно" за несколько месяцев, год известна?
не, не знаю,
и теперь с каруселями не скоро проверим
но я думаю, лояльно, обычно кассиры заморачиваются на 400 если вносишь, что-то говорят, считают, проверяют, тут такого не заметил
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cohan
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:26
cohan написав:
и теперь с каруселями не скоро проверим
-"как жить?"
[стал посматривать на кредитХарьков
]
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:28
Здесь можно вносить наличную гривну через кассу при открытии депо? Нет никаких комиссий?
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бульбик
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:36
бульбик написав:
Здесь можно вносить наличную гривну через кассу при открытии депо? Нет никаких комиссий?
Можна. Комiсій нема. Хоча може має значення на який рахунок чи картку вносити. Той рахунок що відкрили мені для конверта був без комісу.
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Alien
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:38
Alien написав:
Той рахунок що відкрили мені для конверта
СЕПом з інших банків на той поточний не пробували заводити нічого? - чи без комісії це буде при подальшому відкритті з цих гривень конвертдепо ?
і взагалі: де у їхньому додатку знайти біль меньш детальну виписку
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:19
flysoulfly не пробував. Відкривав тут лише 1 депо ще у лютому. Виключно на 1 "каклєту". Більше приводів поекспериментувати не мав, а з таким курсом як зараз то і не буде
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Alien
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:23
Alien написав:
Більше приводів поекспериментувати не мав, а з таким курсом як зараз то і не буде
нє, ну надо
"...в паслєдній раз, в паслєдній раз сльози із глаз..."
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flysoulfly
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