RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 06:52

А що зараз є цікавого у Юнекса?
Бо моя UnexSmart вже, напевно, років з 1.5 на поличці лежить, пилом припала сильно...
Кажуть, що будуть відміняти комісії за P2P-перекази з неї? Свого часу через ці комісії і закинув картку...
Искатель
 
Повідомлень: 5897
З нами з: 22.02.16
Подякував: 934 раз.
Подякували: 4751 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 28, 29, 30
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
292 293377
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 кві, 2023 06:55
Искатель
Креді Агріколь Банк 1 ... 9, 10, 11
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
107 44789
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 кві, 2023 08:00
sens
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 9, 10, 11
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
106 77688
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 кві, 2023 07:19
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (293)
02.04.2023 07:55
Ринок ОВДП (4011)
02.04.2023 01:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.