А що зараз є цікавого у Юнекса?
Бо моя UnexSmart вже, напевно, років з 1.5 на поличці лежить, пилом припала сильно...
Кажуть, що будуть відміняти комісії за P2P-перекази з неї? Свого часу через ці комісії і закинув картку...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 06:52
А що зараз є цікавого у Юнекса?
Бо моя UnexSmart вже, напевно, років з 1.5 на поличці лежить, пилом припала сильно...
Кажуть, що будуть відміняти комісії за P2P-перекази з неї? Свого часу через ці комісії і закинув картку...
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