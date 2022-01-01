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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.4 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
20%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
80%
4
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 06:52

А що зараз є цікавого у Юнекса?
Бо моя UnexSmart вже, напевно, років з 1.5 на поличці лежить, пилом припала сильно...
Кажуть, що будуть відміняти комісії за P2P-перекази з неї? Свого часу через ці комісії і закинув картку...
Искатель
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 22.02.16
Подякував: 935 раз.
Подякували: 4753 раз.
 
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6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:55

Шановні колеги! Скільки часу з досвіду йде платіж через СЕП з Юнексу? Може, в когось є досвід на Моно? З Моно до Юнексу в мене йшов 1,5 години. А ось зворотньо сьогодні вже чекаю 3,5 години - й немає...
Annet_
 
Повідомлень: 428
З нами з: 29.03.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:06

Annet_ наразі будь-який попередній досвід стосовно СЕП не працює. Уся БСУ з 1 квітня переходить на нову модель СЕП-4 (замість попередньої СЕП-3). НБУ та ряд банків попереджали, що можуть бути протягом кількох днів певні труднощі з роботою СЕП. Тому клієнтам не лишили нічого як запастися терпінням та чекати коли вони врешті-решт усі нові баги пофіксять.
Alien
 
Повідомлень: 1740
З нами з: 12.01.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 489 раз.
 
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3
  #<1 ... 20212223
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