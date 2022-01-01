А що зараз є цікавого у Юнекса?
Бо моя UnexSmart вже, напевно, років з 1.5 на поличці лежить, пилом припала сильно...
Кажуть, що будуть відміняти комісії за P2P-перекази з неї? Свого часу через ці комісії і закинув картку...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 06:52
А що зараз є цікавого у Юнекса?
Бо моя UnexSmart вже, напевно, років з 1.5 на поличці лежить, пилом припала сильно...
Кажуть, що будуть відміняти комісії за P2P-перекази з неї? Свого часу через ці комісії і закинув картку...
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:55
Шановні колеги! Скільки часу з досвіду йде платіж через СЕП з Юнексу? Може, в когось є досвід на Моно? З Моно до Юнексу в мене йшов 1,5 години. А ось зворотньо сьогодні вже чекаю 3,5 години - й немає...
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:06
Annet_ наразі будь-який попередній досвід стосовно СЕП не працює. Уся БСУ з 1 квітня переходить на нову модель СЕП-4 (замість попередньої СЕП-3). НБУ та ряд банків попереджали, що можуть бути протягом кількох днів певні труднощі з роботою СЕП. Тому клієнтам не лишили нічого як запастися терпінням та чекати коли вони врешті-решт усі нові баги пофіксять.
Додано: Пон 03 кві, 2023 14:09
Annet_
Певний період стабілізації буде можливо й довше.
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