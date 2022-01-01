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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 13:53

  1finanсier написав:Таж цікавить це питання . У додатку лонгацію не відмінити. Світить - пролонгація - так. Начебто треба тільки по дзвінку на горячку. Але як дізнатися, що не наплутали, і дійсно відмінили? У додатку повинен же змінитися статус лонгації на "ні"?

У додатку повинен змінитися статус лонгації на "ні"
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:38

  IDAN написав:Зареєструвався та відкрив картку через ДІЯ,


а какую карту открывали?
её обслуживание бесплатное?

что посоветуете открывать новому клиенту в банке?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 22:05

  uaprofi написав:
  IDAN написав:Зареєструвався та відкрив картку через ДІЯ,


а какую карту открывали?
её обслуживание бесплатное?

что посоветуете открывать новому клиенту в банке?

Открыл Unex Smart.Обслуживание бесплатно.Про остальные карточки сильно не интересовался.Открывал, чтобы закидывать грн.для депозитов.
IDAN
 
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