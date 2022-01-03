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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 чер, 2023 13:53
1finanсier написав:
Таж цікавить це питання . У додатку лонгацію не відмінити. Світить - пролонгація - так. Начебто треба тільки по дзвінку на горячку. Але як дізнатися, що не наплутали, і дійсно відмінили? У додатку повинен же змінитися статус лонгації на "ні"?
У додатку повинен змінитися статус лонгації на "ні"
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Додано: Суб 03 чер, 2023 21:38
IDAN написав:
Зареєструвався та відкрив картку через ДІЯ,
а какую карту открывали?
её обслуживание бесплатное?
что посоветуете открывать новому клиенту в банке?
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uaprofi
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Додано: Суб 03 чер, 2023 22:05
uaprofi написав: IDAN написав:
Зареєструвався та відкрив картку через ДІЯ,
а какую карту открывали?
её обслуживание бесплатное?
что посоветуете открывать новому клиенту в банке?
Открыл Unex Smart.Обслуживание бесплатно.Про остальные карточки сильно не интересовался.Открывал, чтобы закидывать грн.для депозитов.
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IDAN
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:03
дійсно дивакуавтий банчик
на карті капнуло 3.30
поповнюю депозит
пише буде поповннено на 3.29
що за чудеса в дурдомчику
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greenozon
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:08
greenozon написав:
дійсно дивакуавтий банчик
на карті капнуло 3.30
поповнюю депозит
пише буде поповннено на 3.29
що за чудеса в дурдомчику
Тут вже якось писали, що 1 копійка десь губиться.
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ingtrans
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:09
ingtrans написав: greenozon написав:
дійсно дивакуавтий банчик
на карті капнуло 3.30
поповнюю депозит
пише буде поповннено на 3.29
що за чудеса в дурдомчику
Тут вже якось писали, що 1 копійка десь губиться.
як може загубитись 1 копійка???
якшо в банку 2..5 мільйонів клієнтів нехіло так губиться виходить!
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greenozon
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Додано: Нед 04 чер, 2023 11:22
greenozon написав:
як може загубитись 1 копійка???
якшо в банку 2..5 мільйонів клієнтів нехіло так губиться виходить!
Вона не зовсім губиться. Просто на головному екрані показує одну сумму, а в деталях карти іншу.
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ingtrans
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