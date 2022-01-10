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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 06:46

Re: Юнекс Банк

  Assistant_Portal написав:Гаряча акція червня
Сучасний та стильний електрочайник кожному, хто візьме кредит на суму від 100 000 грн у відділенні* Unex Bank.
Період дії акції з 05.06.23 по 30.06.23
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ak ... ia-cervnia

Класс от 70 до 100% ставка - взял 100тыс - вернуть нужно 300-500тыс.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 08:57

  vpchelko написав:
  Assistant_Portal написав:Гаряча акція червня
Сучасний та стильний електрочайник кожному, хто візьме кредит на суму від 100 000 грн у відділенні* Unex Bank.
Період дії акції з 05.06.23 по 30.06.23
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ak ... ia-cervnia

Класс от 70 до 100% ставка - взял 100тыс - вернуть нужно 300-500тыс.

Эти проценты можно отбить, если чай с термоса продавать возле метро или самогон в чайнике, разливая по 100гр. Ноу- хау :P
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 38394041
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