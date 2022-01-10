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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 чер, 2023 06:46
Класс от 70 до 100% ставка - взял 100тыс - вернуть нужно 300-500тыс.
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vpchelko
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Додано: Суб 10 чер, 2023 14:17
vpchelko написав:
Класс от 70 до 100% ставка - взял 100тыс - вернуть нужно 300-500тыс.
в деньгах реалисты, так клиента не губят: возврат 50-100 с обычного, 100-200 с предпринимателя
это морковку вешают, а возвращает дальше всю оставшуюся
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cohan
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Додано: Суб 10 чер, 2023 14:58
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Додано: Суб 10 чер, 2023 19:41
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