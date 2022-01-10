Искатель написав:И попутно вопрос к уважаемым форумчанам: депозит Unex Maximum с пополнением. А пополнять его можно на любую сумму и в течение всего срока действия?
Може комусь це здається нелогічним, але відповідь і про суму і про терміни поповнення чітко вказана на сторінці умов депозиту. Щоб вам вже туди не ходити - поповнювати Юнекс максимум можна в місяць на суму не більшу ніж сума вкладу і поповнювати таким чином його можна тільки першу половину строку дії вкладу. Дивно чому люди лінуються подивитись умови продукту на сайті (що швидше ніж написати питання на форумі)
Искатель написав:И попутно вопрос к уважаемым форумчанам: депозит Unex Maximum с пополнением. А пополнять его можно на любую сумму и в течение всего срока действия?
Може комусь це здається нелогічним, але відповідь і про суму і про терміни поповнення чітко вказана на сторінці умов депозиту. Щоб вам вже туди не ходити - поповнювати Юнекс максимум можна в місяць на суму не більшу ніж сума вкладу і поповнювати таким чином його можна тільки першу половину строку дії вкладу. Дивно чому люди лінуються подивитись умови продукту на сайті (що швидше ніж написати питання на форумі)
По-перше, я у деяких питаннях дуже лінивий, Ви цілком праві. По-друге, я радію приводу поспілкуватися із розумними людьми. По-третє, щодо початкової суми вкладу - погоджусь, був неуважним. Але де саме ви прочитали, що лише першу половину строку дії, чесно, передивився, не побачив? За останні роки банки відняли можливість нормально робити "стовпчики", зараз починаємо знов вчитися ходити (алегорія).
Искатель написав:Але де саме ви прочитали, що лише першу половину строку дії, чесно, передивився, не побачив?
Побачити це можна двома способами: 1. Побачити на основній сторінці * (зноску) та прочитати внизу таке: * загальні умови депозитів завантажити. У завантаженому пдф файлі буде колонка "поповнення депозиту можливе в перші" і далі для кожно строку вказана кількість днів коли можливе поповнення. 2. Подивитись на сторінці вкладу вкладку "питання та відповіді". Там зокрема є таке: Як поповнити вже відкритий вклад
Поповнити вклад можна через Інтернет-банк або мобільний банк UnexBank Online.
Депозитний вклад Unex Максимум має опцію поповнення з першого дня розміщення коштів. При цьому поповнення доступне лише у першій половині строку розміщення коштів на депозиті. Щомісяця ти можеш додатково вносити на депозитний рахунок кошти в сумі, що не перевищує стартову суму вкладу. Виключення - вклади строком 14 та 32 днів, що не поповнюються.