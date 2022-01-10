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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

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Юнекс Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 06:46

Re: Юнекс Банк

  Assistant_Portal написав:Гаряча акція червня
Сучасний та стильний електрочайник кожному, хто візьме кредит на суму від 100 000 грн у відділенні* Unex Bank.
Період дії акції з 05.06.23 по 30.06.23
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ak ... ia-cervnia

Класс от 70 до 100% ставка - взял 100тыс - вернуть нужно 300-500тыс.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:17

  vpchelko написав:
  Assistant_Portal написав:Гаряча акція червня
Сучасний та стильний електрочайник кожному, хто візьме кредит на суму від 100 000 грн у відділенні* Unex Bank.
Період дії акції з 05.06.23 по 30.06.23
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ak ... ia-cervnia

Класс от 70 до 100% ставка - взял 100тыс - вернуть нужно 300-500тыс.

в деньгах реалисты, так клиента не губят: возврат 50-100 с обычного, 100-200 с предпринимателя
это морковку вешают, а возвращает дальше всю оставшуюся
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 14:58

Чайник - чайникам :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 19:41

Re: Юнекс Банк

Не можу в додаток зайти в телефоні. Це тільки у мене?
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 20:32

угу, ёк :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2023 07:23

  IDAN написав:Не можу в додаток зайти в телефоні. Це тільки у мене?

Аналогічно...
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 08:38

  nord написав:
  IDAN написав:Не можу в додаток зайти в телефоні. Це тільки у мене?

Аналогічно...

Уже входит нормально.

И попутно вопрос к уважаемым форумчанам: депозит Unex Maximum с пополнением. А пополнять его можно на любую сумму и в течение всего срока действия?
Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 08:47

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:И попутно вопрос к уважаемым форумчанам: депозит Unex Maximum с пополнением. А пополнять его можно на любую сумму и в течение всего срока действия?

Може комусь це здається нелогічним, але відповідь і про суму і про терміни поповнення чітко вказана на сторінці умов депозиту.
Щоб вам вже туди не ходити - поповнювати Юнекс максимум можна в місяць на суму не більшу ніж сума вкладу і поповнювати таким чином його можна тільки першу половину строку дії вкладу.
Дивно чому люди лінуються подивитись умови продукту на сайті (що швидше ніж написати питання на форумі) :roll:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:10

  Alien написав:
  Искатель написав:И попутно вопрос к уважаемым форумчанам: депозит Unex Maximum с пополнением. А пополнять его можно на любую сумму и в течение всего срока действия?

Може комусь це здається нелогічним, але відповідь і про суму і про терміни поповнення чітко вказана на сторінці умов депозиту.
Щоб вам вже туди не ходити - поповнювати Юнекс максимум можна в місяць на суму не більшу ніж сума вкладу і поповнювати таким чином його можна тільки першу половину строку дії вкладу.
Дивно чому люди лінуються подивитись умови продукту на сайті (що швидше ніж написати питання на форумі) :roll:

По-перше, я у деяких питаннях дуже лінивий, Ви цілком праві.
По-друге, я радію приводу поспілкуватися із розумними людьми.
По-третє, щодо початкової суми вкладу - погоджусь, був неуважним. Але де саме ви прочитали, що лише першу половину строку дії, чесно, передивився, не побачив?
За останні роки банки відняли можливість нормально робити "стовпчики", зараз починаємо знов вчитися ходити (алегорія).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:17

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:Але де саме ви прочитали, що лише першу половину строку дії, чесно, передивився, не побачив?
Побачити це можна двома способами:
1. Побачити на основній сторінці * (зноску) та прочитати внизу таке: * загальні умови депозитів завантажити. У завантаженому пдф файлі буде колонка "поповнення депозиту можливе в перші" і далі для кожно строку вказана кількість днів коли можливе поповнення.
2. Подивитись на сторінці вкладу вкладку "питання та відповіді". Там зокрема є таке:
Як поповнити вже відкритий вклад

Поповнити вклад можна через Інтернет-банк або мобільний банк UnexBank Online.

Депозитний вклад Unex Максимум має опцію поповнення з першого дня розміщення коштів. При цьому поповнення доступне лише у першій половині строку розміщення коштів на депозиті. Щомісяця ти можеш додатково вносити на депозитний рахунок кошти в сумі, що не перевищує стартову суму вкладу. Виключення - вклади строком 14 та 32 днів, що не поповнюються.
Alien
 
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