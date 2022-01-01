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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

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Юнекс Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:22

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:По-третє, щодо початкової суми вкладу - погоджусь, був неуважним. Але де саме ви прочитали, що лише першу половину строку дії, чесно, передивився, не побачив?


Дивіться ось цю таблицю https://unexbank.ua/storage/uploads/db4 ... vy-VSI.pdf
Там є і термін і умови поповнення.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:22

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:За останні роки банки відняли можливість нормально робити "стовпчики",

Они и сейчас в любой момент могут порезать пополнение. Поэтому не обращаю на это внимание. Если ставки уйдут вниз, то банк 100 пудов отменит пополнение. А если ставки останутся на том же уровне, то и депозиты у него останутся с таким же процентом. Откроете потом новый.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:21

  J написав:
  1finanсier написав:Таж цікавить це питання . У додатку лонгацію не відмінити. Світить - пролонгація - так. Начебто треба тільки по дзвінку на горячку. Але як дізнатися, що не наплутали, і дійсно відмінили? У додатку повинен же змінитися статус лонгації на "ні"?

У додатку повинен змінитися статус лонгації на "ні"

Дякую, спробую та спостерігаю )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:10

колеги нагадайте будь ласка. це єдиний банк де буде КБ за поповнення телефону?
і як це вірно робити - в додатку чи на сайті оператора
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:15

  greenozon написав:колеги нагадайте будь ласка. це єдиний банк де буде КБ за поповнення телефону?

Ні. Вєрка від Тасі теж вміє кешбечити операторів стільникового зв'язку. Ну і при певних розкладах у Спорта теж виходило окешбечувати. А ще є Восток там теж є кешбек за поповняхи
Alien
 
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