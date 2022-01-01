Искатель написав:За останні роки банки відняли можливість нормально робити "стовпчики",
Они и сейчас в любой момент могут порезать пополнение. Поэтому не обращаю на это внимание. Если ставки уйдут вниз, то банк 100 пудов отменит пополнение. А если ставки останутся на том же уровне, то и депозиты у него останутся с таким же процентом. Откроете потом новый.
1finanсier написав:Таж цікавить це питання . У додатку лонгацію не відмінити. Світить - пролонгація - так. Начебто треба тільки по дзвінку на горячку. Але як дізнатися, що не наплутали, і дійсно відмінили? У додатку повинен же змінитися статус лонгації на "ні"?
У додатку повинен змінитися статус лонгації на "ні"