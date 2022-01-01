Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 чер, 2023 09:22
Искатель написав:
По-третє, щодо початкової суми вкладу - погоджусь, був неуважним. Але де саме ви прочитали, що лише першу половину строку дії, чесно, передивився, не побачив?
Дивіться ось цю таблицю
https://unexbank.ua/storage/uploads/db4 ... vy-VSI.pdf
Там є і термін і умови поповнення.
antey718
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:22
Искатель написав:
За останні роки банки відняли можливість нормально робити "стовпчики",
Они и сейчас в любой момент могут порезать пополнение. Поэтому не обращаю на это внимание. Если ставки уйдут вниз, то банк 100 пудов отменит пополнение. А если ставки останутся на том же уровне, то и депозиты у него останутся с таким же процентом. Откроете потом новый.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 14:21
J написав: 1finanсier написав:
Таж цікавить це питання . У додатку лонгацію не відмінити. Світить - пролонгація - так. Начебто треба тільки по дзвінку на горячку. Але як дізнатися, що не наплутали, і дійсно відмінили? У додатку повинен же змінитися статус лонгації на "ні"?
У додатку повинен змінитися статус лонгації на "ні"
Дякую, спробую та спостерігаю )
1finanсier
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:10
колеги нагадайте будь ласка. це єдиний банк де буде КБ за поповнення телефону?
і як це вірно робити - в додатку чи на сайті оператора
greenozon
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:15
greenozon написав:
колеги нагадайте будь ласка. це єдиний банк де буде КБ за поповнення телефону?
Ні. Вєрка від Тасі теж вміє кешбечити операторів стільникового зв'язку. Ну і при певних розкладах у Спорта теж виходило окешбечувати. А ще є Восток там теж є кешбек за поповняхи
Alien
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Додано: Пон 12 чер, 2023 22:07
дякую
до речі а в додатку Юнекса десь є відображення кешбеку(-ів)?
greenozon
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Додано: Пон 12 чер, 2023 22:49
greenozon написав:
до речі а в додатку Юнекса десь є відображення кешбеку(-ів)?
>>>
див.тут
FinTech
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