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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 чер, 2023 14:30
Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.
Додано: Нед 18 чер, 2023 14:39
Re: Юнекс Банк
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