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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 чер, 2023 14:30
Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.
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lara_08
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Додано: Нед 18 чер, 2023 14:39
lara_08 написав:
Юнекс - редиска.
Ну даа -- сверху красненький
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Додано: Пон 19 чер, 2023 22:07
lara_08 написав:
Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.
Мне в отделении сказали что раз на раз не приходится и можно попробовать позвонить подтолкнуть...
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Alexkievukraine
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Додано: Вів 20 чер, 2023 00:35
Alexkievukraine написав: lara_08 написав:
Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.
Мне в отделении сказали что раз на раз не приходится и можно попробовать позвонить подтолкнуть...
В отделение и не такое могут рассказать... Банк либо отправляет, либо нет.
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lara_08
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Додано: Вів 20 чер, 2023 20:53
Яка працює сеп в банку? На вихідні працює?
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tarasum
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Додано: Вів 20 чер, 2023 20:58
tarasum написав:
Яка працює сеп в банку? На вихідні працює?
А просто перечитати хоча б поточну сторінку теми релігія не дозволяє ;( ? Адже відповідь на ваше питання є прямо тут.
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