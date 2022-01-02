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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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Юнекс Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
4
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:30

Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.
lara_08
 
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Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:39

Re: Юнекс Банк

  lara_08 написав:Юнекс - редиска.
Ну даа -- сверху красненький :)
Amethyst
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Повідомлень: 4214
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 764 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 22:07

  lara_08 написав:Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.


Мне в отделении сказали что раз на раз не приходится и можно попробовать позвонить подтолкнуть...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 00:35

  Alexkievukraine написав:
  lara_08 написав:Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.


Мне в отделении сказали что раз на раз не приходится и можно попробовать позвонить подтолкнуть...


В отделение и не такое могут рассказать... Банк либо отправляет, либо нет.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 20:53

Re: Юнекс Банк

Яка працює сеп в банку? На вихідні працює?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 20:58

  tarasum написав:Яка працює сеп в банку? На вихідні працює?

А просто перечитати хоча б поточну сторінку теми релігія не дозволяє ;( ? Адже відповідь на ваше питання є прямо тут.
Alien
 
Повідомлень: 2147
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