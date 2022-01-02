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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:30

Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.
lara_08
 
Повідомлень: 770
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Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 14:39

Re: Юнекс Банк

  lara_08 написав:Юнекс - редиска.
Ну даа -- сверху красненький :)
Amethyst
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Повідомлень: 4220
З нами з: 05.05.21
Подякував: 305 раз.
Подякували: 765 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 22:07

  lara_08 написав:Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.


Мне в отделении сказали что раз на раз не приходится и можно попробовать позвонить подтолкнуть...
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 82
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 00:35

  Alexkievukraine написав:
  lara_08 написав:Юнекс на выходных я так понимаю платежи по сэп от себя не выпускает. В субботу отправлен тестовый платеж, который ещё не пришёл в банк получателя. Отправленный по этим же реквизитам 10 минут назад платёж из сенса уже пришёл. Юнекс - редиска.


Мне в отделении сказали что раз на раз не приходится и можно попробовать позвонить подтолкнуть...


В отделение и не такое могут рассказать... Банк либо отправляет, либо нет.
lara_08
 
Повідомлень: 770
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 20:53

Re: Юнекс Банк

Яка працює сеп в банку? На вихідні працює?
tarasum
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Повідомлень: 631
З нами з: 16.10.18
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 20:58

  tarasum написав:Яка працює сеп в банку? На вихідні працює?

А просто перечитати хоча б поточну сторінку теми релігія не дозволяє ;( ? Адже відповідь на ваше питання є прямо тут.
Alien
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 645 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 11:15

Re: Юнекс Банк

Яка комісія за переказ на закордонну картку?
Okyl
 
Повідомлень: 4
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 13:56

Re: Юнекс Банк

Оформив кредит на картку, з заявкою проблем не було, бо кредитна історія в мене хороша. Але вартість кредита виявилась більшою, ніж я рахував... Не розумію, навіщо робити такі високі ставки на невеликі позики.
Alexandr A
 
Повідомлень: 7
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 04:22

Если кешбека меньше 10 грн, он сгорает или переносится на следующий месяц?
la9
 
Повідомлень: 2481
З нами з: 02.07.09
Подякував: 471 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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