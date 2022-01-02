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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02

Если пополнить дебеетку через п2п и сразу сделать покупку, не накажут?
la9
 
Повідомлень: 2488
З нами з: 02.07.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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  #<1 ... 41424344
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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