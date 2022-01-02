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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02
Если пополнить дебеетку через п2п и сразу сделать покупку, не накажут?
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la9
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33
la9 написав:
Если пополнить дебеетку через п2п и сразу сделать покупку, не накажут?
пока не наказали
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Amethyst
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