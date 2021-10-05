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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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Юнекс Банк 3.9 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
1
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
57%
4
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:02

Если пополнить дебеетку через п2п и сразу сделать покупку, не накажут?
la9
 
Повідомлень: 2500
З нами з: 02.07.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33

  la9 написав:Если пополнить дебеетку через п2п и сразу сделать покупку, не накажут?

пока не наказали :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 05.05.21
Подякував: 306 раз.
Подякували: 767 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 08:35

Re: Юнекс Банк

В приложение не могу зайти.Это только у меня?
IDAN
 
Повідомлень: 241
З нами з: 01.03.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 08:37

  IDAN написав:В приложение не могу зайти.Это только у меня?

Аналогічно
AlexTk
2
 
Повідомлень: 556
З нами з: 08.09.09
Подякував: 54 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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  #<1 ... 41424344
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